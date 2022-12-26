Президент Чехії: Рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити Україну

Президент Чехії Мілош Земан, який до повномасштабного вторгнення РФ в Україну дотримувався проросійських поглядів, висловив упевненість, що рано чи пізно тиск Заходу змусить Росію залишити територію України. Про це він сказав у своєму різдвяному посланні, передають Ceske Noviny.

Земан заявив, що російська агресія загрожує глобальній безпеці та безпеці Чехії, тому він повністю підтримує допомогу Чехії Україні.

Президент Чехії назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну найвагомішою подією року. Він наголосив, що завжди був прихильником "правильних економічних відносин" з Росією, в основному за рахунок поставок відносно дешевої енергетичної сировини.

"Але бувають ситуації, коли економічні інтереси мають поступитися місцем інтересам безпеки <...> Я повністю підтримую допомогу Чехії Україні, яка бореться, і вважаю, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України", - сказав він.

Мілош Земан, який раніше дотримувався проросійських поглядів, першого ж дня повномасштабної війни Росії проти України засудив російську агресію та висловив Україні підтримку.

2 травня Земан заявив, що "напад на Україну зруйнує Росію економічно та політично, знищить її репутацію".

11 травня Земан офіційно санкціонував вступ до лав ЗСУ понад сотні добровольців із Чехії, а в липні Земан виступив за постачання зброї в Україну та навчання військовослужбовців ЗСУ.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ