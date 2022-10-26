Президент Ізраїлю надасть докази використання РФ іранських дронів проти України

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог має намір надати владі США докази використання іранських дронів для атак на територію України.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ, зокрема The Times of Israel.

Іцхак Герцог прибув до Вашингтона у вівторок, 25 жовтня. Його візит передбачає зустріч із президентом США Джо Байденом у середу.

Перед від'їздом до США президент Ізраїлю повідомив, що актуальною темою порядку денного буде "іранська загроза, яка дестабілізує не лише Близький Схід, але й весь світ".

За даними пресслужби ізраїльського лідера, він поділиться фотодоказами, які підтверджують, що Росія використовує передові іранські дрони під час атак на Україну.

Співробітники служби безпеки Ізраїлю застосували візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти дронів, які використовуються проти України, ідентичні тим, які розроблені в Ірані, повідомляє ICTV.

В офісі Герцога зазначили, що "попри спростування Ірану та спроби приховати їхнє іранське походження, додавши російський напис", зрозуміло, що фрагменти безпілотників ідентичні іранським.

На фотографіях, якими президент Ізраїлю планує поділитися із США, зображені іранський дрон-камікадзе Shahed-136, запущений під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і аналогічний безпілотник, збитий в Україні. Фото є доказом того, що ці безпілотники мають багато однакових характеристик, включно з структурою, розміром та нумерацією.

Інші дані свідчать про те, що дрони, збиті в Україні, мають двигуни, аналогічні тим, які були продемонстровані Іраном у рамках виставки у жовтні 2014 року.

- Іран ще раз доводить, що йому не можна довіряти, і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання та ненависть, присутній Іран. Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство має засвоїти цей урок зараз і на майбутнє, - йдеться в заяві Іцхака Герцога.

Яким саме офіційним особам США будуть представлені фотодокази, не уточнюється.