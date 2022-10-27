Президент Ізраїлю про постачання Україні ППО: "Є секрети, які ми не можемо передати"

Існують обмеження, які не можуть дозволити Ізраїлю допомогти Україні системами протиповітряної оборони, проте країна може допомагати нам нелетальною продукцією.

Про це заявив президент Іцхак Герцог, слова якого цитує CNN.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - заявив президент.

Він нагадав, що Європа та США теж мають певні зразки техніки, яку вони відмовляються постачати Україні.

У зв'язку з масовими атаками іранськими безпілотниками проти українських міст Київ відправив запит Єрусалиму з проханням щодо постачання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони. Але Ізраїль відмовився допомогти нам з цим.

Та згодом президент країни Іцхак Герцог заявив, що ділився розвідданими зі США, щоб довести, що Іран постачав Росії керовані безпілотники, які та згодом використовує проти нашої країни.

Він розповів, що БПЛА "Шахед-136" Тегеран презентував на виставці ще у 2021 році та пообіцяв викрити Іран на брехні.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що у співпраці між Києвом та Єрусалимом з'явився прогрес.