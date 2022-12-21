Путін цьогоріч не буде оголошувати своє послання ФедЗборам

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що путін цьогоріч не оголошуватиме послання Федеральним Зборам. Також він скасував свою щорічну пресконференцію.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"До Нового року, зрозуміло, президент не оголошуватиме послання. Зараз уже... Графік іде напружений. Географічно це станеться вже наступного року. За термінами ми орієнтуватимемо, уточнюватимемо", - сказав Пєсков.

Він додав, що "оголошення обов'язково відбудеться, але коли саме кремль проінформує додатково". Чому путін скасував своє щорічне послання і пресконференцію