"Путін принципово прорахувався" - канцлер Німеччини Шольц

Канцлер Олаф Шольц назвав російського президента невдахою за всіма напрямками. Путін не досяг усіх своїх цілей у війні в Україні, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами канцлера Олафа Шольца, президент Росії Володимир Путін не досяг усіх своїх цілей у війні в Україні. «Жоден із планів Путіна не спрацював», — сказав Шольц у заяві уряду в Бундестазі в середу. Путін "принципово прорахувався". Він вірив, що його війська захоплять Україну за кілька днів. Він припустив, що Європа і демократичний Захід занадто розділені, щоб ефективно допомагати Україні. «Він думав, що зможе висушити солідарність Європи, відключивши газ».

Путін помилявся – «про мужність українців, про Європу, про нас, про характер наших демократій, про нашу волю протистояти великодержавництву та імперіалізму», – сказав Шольц. «Це реальна історія цього 2022 року. Україна протистоїть російській агресії, але й Захід прийняв виклик».

Шольц: Допомога Україні триватиме

«Разом із нашими друзями та партнерами ми рішуче підтримали Україну – фінансово, гуманітарно та збрєю. Ми будемо продовжувати цю підтримку – рівно стільки, скільки це буде потрібно», – запевнив канцлер, водночас наголосивши: «Цими тижнями завершується особливо складний рік». Агресійна війна Росії проти України – це жахливий перелом.

Водночас Шольц підтвердив безумовну солідарність Німеччини з альянсом. «Наші партнери по альянсу добре знають: вони можуть покластися на нас. Ви знаєте: якщо потрібно, ми будемо захищати кожен квадратний метр території Альянсу», — серед іншого він згадав про 100-мільярдний спеціальний фонд для кращого оснащення Бундесверу.

Німеччина матиме до 17 000 солдатів для Сил реагування НАТО протягом цього та наступних двох років і знову візьме на себе керівництво Силами швидкого реагування НАТО наступного року. З 2025 року Німеччина матиме 30 тисяч солдатів, які будуть постійно готові до структури збройних сил НАТО, сказав Шольц. ВПС Німеччини захищають повітряний простір над Естонією, ВМС посилюють свою присутність у Балтійському морі. Німеччина постійно посилила бойову групу НАТО в Литві і таким чином покращує оборону всього Балтійського регіону.

Усіма цими заходами Німеччина зміцнює довіру всіх партнерів у своїй готовності взяти на себе відповідальність в рамках альянсу, сказав Шольц. «Ми рішуче пішли на цей курс з 24 лютого. Ми залишаємося на цьому курсі».