Путін звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту

Про це він заявив, заслухавши доповідь голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Путін сказав, що вибух на Кримському мості "теракт, спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури РФ".

"І автори, виконавці, замовники - спецслужби України", - підкреслив російський президент.

У свою чергу Бастрикін додав, що "у підготовці теракту" нібито українській стороні допомагали громадяни Росії та зарубіжних держав.