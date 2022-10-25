Радбез ООН розгляне твердження РФ про "брудну бомбу" в закритому режимі - CNN

Рада Безпеки ООН розгляне бездоказові твердження Росії про те, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу" на своїй території, засідання відбудеться в закритому режимі.

Про це, посилаючись на свої джерела серед дипломатів ООН, повідомив канал CNN.

Точного часу проведення засідання співрозмовники каналу не називали, але розповіли, що воно розпочнеться 25 жовтня до обіду (зараз у Нью-Йорку, де засідає Радбез ООН, 14.44).

Російська пропаганда неодноразово поширювала фейки про "брудну бомбу" на тлі російського вторгнення в Україну в лютому.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не має ядерної зброї, а також не веде жодних робіт щодо її створення чи придбання. "Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна, імовірно, готується скинути "брудну бомбу" на територію Росії. Це хворий фейк", - наголошував міністр.

23 жовтня Шойгу почав поширювати повідомлення нібито про можливе застосування Україною "брудної бомби" у війні проти Росії. Про це він заявляв під час телефонних розмов із міністрами оборони Франції, Туреччини та Великобританії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дзвінки Шойгу іноземним політикам із розповідями про нібито підготовку Україною атаки радіоактивною "брудною бомбою" означають, що Росія сама готує такий удар.

Франція, Великобританія та США у спільній заяві відкинули спроби Шойгу звинуватити Україну в підготовці атаки "брудною бомбою". Міністр оборони України Олексій Резніков назвав поширення дезінформації про "брудну бомбу" актом ядерного шантажу з боку Росії й заявив, що Україна відкрита для будь- яких моніторингових місій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив 24 жовтня, що Росія не має використовувати брехливі твердження як привід для чергового витка ескалації війни з Україною. Інформацію про "брудну бомбу" він назвав "абсурдною".

За матеріалами Гордон.