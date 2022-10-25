Ріші Сунака офіційно призначено новим прем'єр-міністром Великої Британії

Британський монарх прийняв відставку Ліз Трасс, а також зустрівся з новим главою уряду - Ріші Сунаком.

Король Великобританії Карл III прийняв відставку прем'єр-міністра Ліз Трасс. До Букінгемського палацу також вирушив Ріші Сунак, який тепер очолить британський уряд. Про це повідомляє британське видання Sky News.

"Сьогодні вранці вона (Ліз Трасс - ред.) зустрілася з королем на своїй останній аудієнції, де офіційно рекомендувала Ріші Сунаку стати наступним прем'єр-міністром", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Трасс стала британським прем'єр-міністром із найкоротшим терміном на посаді в історії - лише 49 днів.

Вона побажала своєму наступнику Ріші Сунаку успіхів на новій посаді.

ЗМІ повідомили, що у монарха "буде напружений ранок", оскільки у нього запланована також зустріч із Ріші Сунаком, щоб вітати його на посаді.

"Його (Ріші Сунака - ред.) попросять сформувати уряд, перш ніж він вирушить на Даунінг-стріт, де виступить із промовою", - сказано в повідомленні.