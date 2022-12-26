Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва
2022-12-26 17:09
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук журналіста - розслідувача проєкту Bellingcat Христа Грозєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАРС.
У базі даних МВС РФ не зазначено, за якою саме статтею КК розшукується Грозєв.
Проте, як повідомляє "Медуза", журналіста звинувачують у поширенні "фейків про російську армію".
Крім того, у липні стало відомо, що ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти російський військовий літак.