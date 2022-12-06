Росія випустила 5 грудня по Україні ракети вартістю 400-500 мільйонів доларів - Forbes

Російські війська впродовж понеділка, 5 грудня, запустили по території України ракети різних типів. Їхня загальна вартість за підрахунками, складає 400-500 мільйонів доларів. Видання Forbes пише, що за даними Командування Повітряних Сил ЗСУ 5 грудня по Україні росіяни випустили такі типи ракет: 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555; 22 крилаті ракети "Калібр"; 3 крилаті ракети Х-22; 6 крилатих ракет Х-59; 1 авіаційну крилату ракету Х-31П.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використав такі оцінки: вартість ракети Х-101 - 13 мільйонів доларів, Х-555 - 4 мільйони доларів, "Калібр" - 6,5 мільйонів доларів, Х-22 - 1 мільйон дол, Х-59 - 0,5 млн дол, Х-31П - 0,5 мільйонів доларів.

Тобто, загальна вартість усіх випущених ракет становить 400-500 мільйонів доларів.

Під час масованої атаки Росії на Україну 5 грудня на території Молдови впала ворожа ракета. За матеріалами Прямий канал.