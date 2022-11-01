Росія, ймовірно, перекидає на територію Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал" - британська розвідка

Росія, ймовірно, перекидає на територію Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема, британська розвідка продемонструвала фото двох літаків МіГ-31К, судячи з усього, розміщені на білоруському аеродромі Мачулиші 17 жовтня.

"Ймовірно, каністра пов'язана з балістичною ракетою повітряного запуску AS- 24 KILLJOY, великогабаритного боєприпасу, для перенесення якого пристосований варіант МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.