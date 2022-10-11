Росія за 10 жовтня випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники загальною вартістю - $400-700

Росія за 10 жовтня випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники (за інформацією станом на 17:00). Їхня середня загальна вартість - 400-700 мільйонів доларів США.

Розрахунок вартості зробив Forbes.

Українські війська збили понад половину ракет - 43 штуки та 13 БПЛА. Через обстріли загинули 19 осіб, поранено 105.

Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С".

Розрахунок вартості Forbes здійснив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, - дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО. У разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 - 13 мільйонів доларів, "Калібр" - 6,5 мільйона, "Іскандер" - 3 мільйона, "Онікс" - 1,25 мільйона, Х-22 - 1 мільйон, "Точка- У" - 0,3 мільйона. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів - декілька мільйонів доларів.

Видання нагадує, що один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст Україні росіяни здійснили в останні вихідні червня. Загалом за 25-26 червня з боку рф та рб було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від 150 до 220 мільйонів. Вартість випущених тоді тільки по Києву ракет становила 50-60 мільйонів доларів.

За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які, за підрахунками Forbes, коштували 7,5 мільярда доларів.

Україна за пів року війни (з 24 лютого по 24 серпня) знищила російської техніки на 16,6 мільярдів. Росіяни втратили 12 142 одиниці техніки (без урахування ракет). Ворог втратив майже 2000 танків, 234 літаки та 15 кораблів. Тільки на острові Зміїний та в навколишніх водах рф втратила техніки на понад 900 мільонів доларів.