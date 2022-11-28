Росія зірвала переговори з США про контроль над ядерною зброєю

РФ відтермінувала на невизначений час переговори зі США про контроль над ядерною зброєю в межах Договору про скорочення і обмеження ядерних озброєнь (СНО-3).

Про це в коментарі CNN повідомив представник Державного департаменту США.

"Сполучені Штати та російська федерація мали провести засідання Двосторонньої консультативної комісії за договором СНО-3 в Каїрі для обговорення виконання договору у вівторок, 29 листопада. Російська сторона поінформувала США про те, що рф в односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати", - зазначили у відомстві.

Представник Держдепу додав, що США готові перенести зустріч на якомога ближчий термін, оскільки відновлення інспекцій ядерної зброї є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності.

рф не називала причину перенесення двосторонніх консультацій.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США та росія планують обговорити поновлення інспекцій об'єктів атомної зброї відповідно до нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3). За матеріалами UA.News