Російські неонацисти можуть планувати напад на країни НАТО за спиною Путіна - The Guardian

Деякі неонацистські загони в Росії можуть готувати провокації або напад на країни Балтії.

Так, російські неонацисти з диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" збирають дані про прикордонну та військову активність у Литві, Латвії та Естонії. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, 7 грудня, у Telegram-каналі неонацистської російської групи було оприлюднено прохання до підписників, які мешкають у країнах Балтії, поділитися інформацією про військову інфраструктуру. Цікавлять росіян дані про військові частини, а також про солдатів та їхніх родичів.

Російські неонацисти хочуть також дізнатися інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження та транспорт.

За даними джерел видання, це може свідчити про розчарування ультраправих груп у діях Кремля та їхнє незадоволення перебігом війни в Україні.

Аналітики припускають, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями. Останні "можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на країни НАТО".

"Чи вказує це на фрагментацію в російській системі? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними і вони почнуть здійснювати несанкціоновані дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Головне питання полягає в тому, наскільки Кремль справді контролює ситуацію", - сказав один із співрозмовників The Guardian.