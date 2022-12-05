Російські ЗМІ стверджують, що Путін "проінспектував" Керченський міст

Російські ЗМІ стверджують, що президент РФ Володимир Путін "проінспектував" ремонт Керченського мосту (в російській версії - Кримського).

Відповідне відео із Путіним за кермом автомобіля, що начебто їде по мосту, опублікувало російське інформаційне агентство "РИА Новости. Однак перевірити автентичність цього запису наразі неможливо.

Керченський міст, на якому 8 жовтня стався вибух, з'єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ.

Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.

9 жовтня розвідка Великої Британії повідомила, що зусилля Росії з ремонту Кримського (Керченського) мосту продовжуються, але він навряд чи буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року. За матеріалами Радіо Свобода.