Сенатор-республіканець Ріш про допомогу Україні: "США навіть можуть її збільшити"

Сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що допомога Україні з боку США не зменшуватиметься, попри те, що його партія отримала більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів.

Про це він повідомив в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, можна не боятись скорочення підтримки України з боку США. Він зазначив, що в США "абсолютна свобода слова".

"У нас є 535 конгресменів, і серед цієї кількості є частина тих, хто не підтримує зусилля США у допомозі Україні. Вони мають право висловлювати цю думку, і коли хтось із них робить такі заяви, журналісти, як мухи на мед, злітаються, щоб написати про це", - сказав сенатор.

Ріш заявив, що може йтися навіть про збільшення обсягів допомоги Україні. Він наголосив, що "це постійно обговорюється" і згадав пропозицію президента США Джо Байдена про новий пакет допомоги Україні з гарантованим обсягом фінансування.

"Дехто вважає, що там має бути більше грошей, деякі - що має бути менше. Ми знайдемо рішення", - резюмував політик.