Сербія під тиском РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Косові, - глава МВС

Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово, підтримуючи сербську меншість на півночі, яка блокує дороги останні тижні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Косово Хелал Швечла, повідомляє РБК- Україна з посиланням на Reuters.

"Саме Сербія під впливом Росії підняла стан бойової готовності та віддає наказ про зведення нових барикад, щоб виправдати та захистити злочинні угруповання, які тероризують громадян сербської національності, які проживають у Косові", - заявив глава МВС Косова.