Штайнмаєр: Путін особисто винен у перетворенні європейського порядку безпеки на попіл

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав на президента РФ Владіміра Путіна особисту відповідальність за розв'язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни та руйнування європейського порядку безпеки.

Про це він заявив у своїй програмній промові під назвою «Зміцнення всього, що нас об’єднує», в палаці Бельвю.

"24 лютого Путін не просто порушив правила і закінчив партію. Він кинув саму шахівницю на підлогу!" - заявив Штайнмаєр.

Він наголосив, що жорстока агресивна війна Росії в Україні перетворила на попіл європейський безпековий порядок.

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, здійснив захоплення земель, поставив під сумнів кордони. Російська атака - це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових воєн", - заявив президент Німеччини.

За його словами, 24 лютого стало епохальним зрушенням.

"Путін командує загарбницькою армією, а українці захищають свою країну, яку вони будували з моменту здобуття незалежності тридцять років тому. Агресивна війна Росії зруйнувала горбачовську мрію про "спільний європейський дім". Це атака на право, на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів. Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо. Той, хто знизує плечима і запитує: "Яке відношення ця війна має до нас, німців, має до війни?", не має ні почуття відповідальності, ні почуття історії. Ми, німці, не можемо переважати в Європі з таким ставленням - це неправильно!" - заявив Штайнмаєр.

Саме тому, за його словами, Німеччина підтримує Україну і буде підтримувати стільки, скільки буде потрібно.

"Це включає військову підтримку - ваш президент розповів мені, наскільки рятівними є німецькі системи протиповітряної оборони. Це включає фінансову та політичну підтримку. І це включає гостро необхідну підтримку для швидкого відновлення після підлих нападів Росії на енергопостачання, опалення, гарячу воду, на всі форми життєво важливої інфраструктури з наближенням зими", - сказав він.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу.

За матеріалами "Європейська правда".