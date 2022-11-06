Штайнмайєр: Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати коли розпочинати переговори про припинення вогню

Українське суспільство повинно мати можливість самостійно приймати рішення щодо початку переговорів про припинення вогню.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Spiegel, інформують News UA.

За словами Штайнмайєра, Україна повинна мати повну свободу дій щодо прийняття рішень про переговори про припинення вогню.

"Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх багатообіцяючими", - зазначив президент Німеччини.