Сі Цзіньпін каже про закінчення війни в Україні через переговори

Китайський лідер Сі Цзіньпін вкотре заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів. Він побачив в цьому "інтерес Європи та Азії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Вирішення кризи (війни - ред.) в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", - сказав Сі Цзіньпін під час зустрічі з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, необхідно "уникати ескалації та розширення кризи".

Своєю чергою Мішель сказав Сі Цзіньпіну, ЄС розраховує на те, що Китай "внесе свій внесок у припинення жорстокого руйнування та окупації, яку здійснює Росія".

Обидва лідери під час розмови також згадали і ядерні виклики, вони підкреслили, що такі загрози є безвідповідальними та дуже небезпечними.

Китайський лідер вже не вперше говорить про "мирні рішення". Так, під час зустрічі між президентом США Джо Байденом він заявив про "стурбованість" щодо війни на території України та виступив за переговори між Києвом та Москвою.