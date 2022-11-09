США чекають два жахливих роки у разі втрати демократами більшості в Конгресі - Байден

Президент США Джо Байден дав похмурий прогноз для Сполучених Штатів, якщо демократи втратять контроль в обох палатах Конгресу.

Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

"Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі два роки, - сказав він ще перед виборами, виступаючи в Чикаго. - Хороша новина в тому, що в мене буде ручка для накладення вето".

Байден, однак, визнав, що його програма не знайшла підтримки в американської громадськості, яка, відповідно до опитувань, переважно негативно ставиться до напрямку розвитку країни.

"Ми прийняли так багато хороших речей, - зазначив президент на іншій зустрічі. - Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші".

Республіканці ясно дали зрозуміти, що коли візьмуть контроль над Конгресом, Байдену слід готуватися до розслідувань - починаючи від бізнесу його сина Хантера й закінчуючи тим, що республіканці вважають політичним втручанням у їхню діяльність з боку ФБР та Міністерства юстиції.

Республіканська партія вже пообіцяла скасувати деякі положення підписаного Байденом закону про зниження інфляції, зокрема щодо підвищення податків на корпорації.

Також представники цієї політсили напевно заблокують закріплення в законі загальнонаціонального права на аборт, полегшення студентських кредитів тощо. Зазначається, що це ті сфери, де президент зможе скористатися правам вето на ухвалені Конгресом закони, чого він жодного разу не робив, коли демократи контролювали обидві палати.

Проміжні вибори до Конгресу США відбулися 8 листопада. Американці переобирають усіх 435 членів Палати представників та 35 зі 100 членів Сенату.