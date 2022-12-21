США хочуть визнати Росію "країною-агресором" замість "країни-терориста"

На думку українських офіційних осіб, цей статус не відповідає їхнім запитам, але вони підтримують цей захід як спосіб описати Росію як державу, яка вчиняє терористичні акти.

У Білому домі готується законопроект, завдяки якому США визнають Росію "країною-агресором". Про це пише The Hill.

Білий дім спільно з Конгресом готують законопроект, який дозволить уперше привласнити цей статус будь-якій державі. Такий крок є альтернативою надання статусу "країни-спонсора тероризму".

Цей законопроект надасть президенту США нові повноваження щодо санкцій проти російських чиновників, проте залишає впровадження механізму щодо отримання компенсацій збитків, завданих Росією , під питанням.

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент визнав Росію "державою- спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму".