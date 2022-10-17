США планують посилити санкції проти Ірану за допомогу країні-агресору Росії, повідомляє Politico із посиланням на офіційного представника США.

Як пише видання, санкції, ймовірно, включатимуть економічні обмеження та деякі заходи експортного контролю. Їх запровадять як проти Тегерану, так і проти третіх країн, які допомагають Ірану і Росії.

"Всім у світі, хто продає Ірану матеріали, які можуть бути використані для [безпілотників] або балістичних ракет, або тим, хто бере участь у польотах між Іраном та Росією: будьте обачними, тому що ми обов'язково накладемо санкції на кожного, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Співрозмовник Politico додав, що Іран збрехав про те, що не продавав безпілотники Росії, і "їх спіймали на цій брехні".