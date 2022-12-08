США збільшують свою військову присутність у країнах Балтії

США заявили про посилення своєї військової присутності в Естонії, Литві та Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США у Литві.

Як поінформував посол США у країні Роберт Гілкріст, у самій Литві цей процес спочатку передбачає розгортання броньованих танкових підрозділів та польової артилерії аж до постійної ротаційної присутності.

"Як сказав президент Байден, ми прагнемо захищати кожен дюйм території НАТО. Це розгортання американських сил демонструє відданість, і хоча ми продовжуємо адаптувати позицію наших сил у регіоні, ми прагнемо підтримувати постійну присутність у регіоні та посилювати навчання з нашими балтійськими союзниками, щоб підтримувати надійні бойові можливості та щоб зміцнити нашу оборону та позицію стримування", - підкреслив посол США.

На саміті НАТО в Мадриді президент Байден зобов'язався розширити ротаційне розгортання та повну присутність американських сил у Балтійському регіоні. Сили, які розгортають США, є частиною цієї моделі посиленої присутності та є свідченням відданості США зміцненню колективної оборони та позиції стримування на східному фланзі НАТО. Окрім двосторонніх зусиль США, багатонаціональні бойові групи НАТО забезпечують важливе стримування, навчання та інтеграцію союзників у регіоні.

"Військова присутність США залишається критично важливою частиною нашого стримування та оборони проти Росії. Ми вітаємо і рішуче підтримуємо постійну військову присутність США в Литві та готові надати необхідну підтримку з боку країни перебування", - заявив у відповідь міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаукас.