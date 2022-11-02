США звинувачують КНДР у таємному постачанні Росії артилерійських снарядів - CNN

США звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії артилерійських снарядів для використання у війні проти України.

Про це 2 листопада повідомив CNN із посиланням на координатора Ради національної безпеки з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джона Кірбі.

Кірбі повідомив, що КНДР приховує реальне місце призначення постачання зброї, намагаючись створити враження, що вона прямує до країн Близького Сходу. Водночас, він не надав доказів на підтримку звинувачень, пише телеканал. У розсекречених розвідданих також немає подробиць про те, скільки зброї входить до складу постачання і як за неї платитимуть, зазначив CNN. Кірбі заявив, що США продовжуватимуть стежити за тим, чи будуть ці постачання здійснені.

Координатор Ради національної безпеки з питань стратегічних комунікацій заявив, те, що Росія звертається до Ірану, а тепер і КНДР щодо закупівлі зброї, демонструє, що в неї закінчуються власні запаси. Але Кірбі запевнив, що підтримка Ірану й Північної Кореї "не змінить перебігу війни", оскільки США, як і раніше, готові постійно надавати Україні допомогу в галузі безпеки.

Окрім того, США працюватимуть над виявленням і протидією постачанню до Росії з Ірану й Північної Кореї, а також над мережами, які забезпечують ці постачання, заявив він.

За матеріалами Гордон.