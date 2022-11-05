Столтенберг повідомив, чи буде НАТО розміщати ядерну зброю у Фінляндії та Швеції

Альянс не буде змінювати свої ядерні позиції та розгортання, сказав генсек НАТО Єнс Столтенберґ у коментарі турецькому виданню Duenya.

"Звісно, ми готові захищатись і захищати всіх союзників по НАТО. Але щоб уникнути конфлікту, а не провокувати його", - сказав він.

Ядерну риторику Росії Столтенберґ назвав "небезпечною" та "безрозсудною".

Фінляндія та Швеція перебувають на завершальному етапі вступу та можуть стати повноправними членами НАТО до кінця року. Процес гальмується через позицію Туреччини.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України. Про це він сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, повідомляє Bloomberg. Цзіньпін вказав, що необхідно не допустити ескалації війни Росії проти України у вигляді ядерної загрози.

Президент РФ Володимир Путін запевнив свого турецького колегу Реджепа Ердогана, що не планує застосовувати ядерну зброю.