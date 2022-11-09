Столтенберг відреагував на заяви РФ щодо виходу з Херсона

НАТО обізнане з приводу заяв російського командування про відведення окупаційних військ з Херсона, проте чекає на інформацію щодо розвитку подій на землі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на землі", - сказав він.

Столтенберг нагадав, що росіяни спочатку вийшли з північної частини України та частини Харківської області, наразі українські захисники крок за кроком вибивають окупантів з Херсонської області.

Міністр оборони РФ Шойгу наказав окупантам відступити з правого берега Херсонщини.

Своєю чергою, Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що Росія покидає Херсон без бою.