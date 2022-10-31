Стратегія Москви не спрацює: Мішель відреагував на масовану атаку РФ по Україні
2022-10-31 17:01
Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив черговий масований російський ракетний обстріл українських міст у понеділок, 31 жовтня.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.
«Найрішучішим чином засуджую ракетні удари росії по Києву та об’єктах критичної інфраструктури в інших регіонах. Стратегія москви сіяти страх не спрацює», - написав Мішель.
Він додав, що Євросоюз продовжить стояти поруч з Україною - скільки це буде потрібно.
Під час ранкової російської атаки уражено 10 регіонів України, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість з яких енергетичні.