Суд у Гаазі оголосив вирок у справі про збиття рейсу MH17

У четвер, 17 листопада, Гаазький суд визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка винними у знищенні літака MH17 та вбивстві 298 його пасажирів. Ще одного підозрюваного - Олега Пулатова, виправдали.

Прокуратура зазначала, що ніхто з обвинувачених особисто не брав участі у пуску ракети, але Гіркін та інші підсудні відіграли ключову роль в авіакатастрофі через сприяння прибуттю зброї, та координували дії розрахунку ЗРК.

Суд зазначив, що Дубінський виконував керівну роль, даючи вказівки. Його дії були настільки суттєві, що Дубінського можна назвати головним співучасником.

Харченка визнали співучасником за двома пунктами звинувачення: суд зазначив, що він отримав від Дубінського вказівку перевезти, охороняти та вивезти "Бук". Виконавши завдання, він прозвітував перед Дубінським.

Судді також зазначили, що Гіркін був найвищим військовим лідером у так званій "ДНР" на операційному рівні, часто радився з Москвою, тобто частково відповідав за збиття повітряних суден бойовиками "ДНР". Так, суд назвав Гіркіна посередньо-функціональним виконавцем.

Ще в одного підозрюваного - Олега Пулатова, за даними суду, була важлива координаційна роль, але суд не зміг постановити, чи він мав такий же вклад у запуск ракети, як троє інші підозрюваних. Відповідно, його виправдали за обома пунктами, у яких підозрювали.

У підсумку, троє підозрюваних були заочно засуджені до довічного ув'язнення, всі вони наразі переховуються від слідства у РФ. Також Харченко, Дубінський та Гіркін повинні відшкодувати моральну шкоду родичам загиблих у катастрофі компенсацією у розмірі понад 16 млн євро.

Вирок прокоментував президент України Володимир Зеленський на лаві підсудних повинні опинитися і замовники злочину.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства - і тодішні, і нинішні - буде неминучим, - заявив Зеленський. За матеріалами Zaxid.net