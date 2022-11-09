Сунак та Столтенберг обговорять зміцнення підтримки України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак проведе у Лондоні зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом для обговорення безпеки в євроатлантичному регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі глави уряду Об’єднаного королівства.

“Очікується, що лідери поговорять про війну в Україні і те, як союзникам найліпше підтримати мужню українську оборону”, - зауважили у відомстві.

Зазначається, що співрозмовники також “розглянуть майбутнє НАТО й те, як зробити альянс актуальним для наступних поколінь”.

У офісі Сунака додали, що Столтенберг стане першим світовим лідером, який відвідає нового прем’єр-міністра Великобританії після займання ним посади.

Британія раніше оголосила, що передасть українським захисникам 25 тисяч комплектів зимового одягу, тисячі зимових спальників та більше сотні наметів з обігрівом.