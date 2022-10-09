Тисячі колаборантів та зрадників тікають з Криму до рф

Колаборанти та зрадники України почали тікати з Криму до росії через тимчасово окуповані території.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, після вибуху на Кримському мосту зрадники почали тікати через Мелітополь та Бердянськ. Ці міста, включно з Маріуполем, наразі є єдиним шляхом, щоб потрапити з Криму у росію.

"Сьогодні (8 жовтня - ред.) також десятки тисяч не туристів, а колаборантів і зрадників, використовують Мелітополь у зворотному напрямку - з Криму, тому що біжать. Ми бачимо паніку серед них", - зазначив Федоров.

Він додав, що піаніка також пов'язана і з вибухами, які лунали в одному з районів Мелітополя ввечері 7 жовтня та наступного ранку продовжилися. Мер зазначив, що тоді почалися вибухи на складах боєприпасів російських окупантів у Родіонівці. Детонація тривала кілька годин.

Нагадаємо, вранці в суботу, 8 жовтня, на залізничній гілці на Кримському мосту виникла масштабна пожежа, якій передував вибух. Горіли цистерни із пальним, пошкоджено дорожнє полотно. Рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту зупинено.

Представник ОПУ Михайло Подоляк зазначив, вибух на Кримському мосту пов'язаний із конфліктом між силовиками рф.

Після вибуху та пожежі на заправках півострова почали збиратися черги з автомобілів. Перевізники скасували всі автобуси до Криму, припинено продаж квитків на поїзди.

При цьому, у росії заявили про 3 загиблих внаслідок вибуху.