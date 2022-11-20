Токаєв лідирує на виборах президента Казахстану

У Казахстані на президентських виборах лідирує чинний глава держави Касим- Жомарт Токаєв.

Про це свідчать дані екзит-полів міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство".

Так, Токаєв переміг на недільних виборах глави держави із 82,45% голосів. Інший екзит-пол - від Інституту громадської політики партії "Аманат" - дає Токаєву 85,52% голосів.

Явка на виборах склала 69,43%, тобто 8,3 млн із майже 12 млн виборців. Офіційні результати будуть не раніше ранку понеділка, 21 листопада.