Трюдо: Українці ніколи не відмовляться від свободи, як і під час Голодомору-геноциду

Прем'єр Канади зазначив, що протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що сьогодні українці платять високу ціну за незалежність своєї держави, однак вони ніколи не відмовляться від свободи, як і під час Голодомору-геноциду.

Як інформує Україна молода, про це він сказав у своєму зверненні з нагоди роковин Голодомору.

"Українці витривалі. Сьогодні нас знову надихає їхня сила та хоробрість перед жорстоким та невиправданим вторгненням російського режиму до їх країни. Як і покоління перед ними, народ України не відмовиться від свого багатовікового бачення вільної та незалежної держави",- сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі із російською агресією.

"Уряд Канади продовжить непохитну підтримку українського народу, який обороняє свою державу, а також наших спільних цінностей демократії та поваги до прав людини. Ми завжди відстоюватимемо те, що є правильним, й будуватимемо кращий світ для усіх",- зазначив прем'єр-міністр.