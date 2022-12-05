У Канаді підтвердили наявність своїх компонентів в іранських дронах-камікадзе

Канадська компанія Tallysman підтвердила, що в іранських безпілотних літальних апаратах, якими РФ обстрілювала Україну, використовувалися компоненти її виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Спочатку про канадські компоненти в іранських БПЛА повідомили українські журналісти. Вони стверджують, що в уламках дронів-камікадзе Shahed-136 вдалося знайти елементи антен канадського виробництва.

Президент компанії Tallysman Жіль Пантер наголосив, що його компанії болісно усвідомлювати, що деякі компоненти неправомірно використовуються у складних військових системах наведення.