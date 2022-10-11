У містах Європи відбулись акції на підтримку України після масованого російського обстрілу

Сотні людей вийшли на акції у низці міст Європи, протестуючи проти російських обстрілів регіонів України 10 жовтня.

Учасники збиралися, зокрема, біля дипломатичних установ Росії, вимагаючи визнати її державою-спонсором тероризму, а також посилити військову підтримку українських Збройних сил. Під час акції біля російського посольства у Північній Македонії проти збройної агресії Росії щодо України. Скоп'є, 10 жовтня

Сотні людей зібралися біля посольства Росії у Варшаві. Вони вимагали, поміж іншого, вислати російських дипломатів, повідомляє Reuters. Учасниця акції у Варшаві

Аналогічні акції пройшли, поміж іншого, в Римі, Скоп'є, Відні, та Празі. У столиці Латвії Ризі до мітингу, організованого українською громадою, долучився посол України Олександр Міщенко.

"Участь у мітингу взяли представники діаспорських організацій українців в Латвії, тимчасово переміщені особи з України, а також громадяни Латвії які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією", - повідомив він.

Крім того, близько 20 людей зібралися біля російського посольства в Белграді - столиці Сербії, де поширені проросійські настрої. Протест у Сербії, 10 жовтня 2022 року

Демонстрації також пройшли в містах Канади - Монреалі та Оттаві.