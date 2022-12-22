У Німеччині затримали шпигуна, який діяв на користь Росії

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) за підозрою у державній зраді. Йому інкримінують шпигунство на користь росії.

Про це повідомили на сайті німецької прокуратури.

Громадянина Німеччини Карстена Л. затримали у Берліні. У помешканні та на місці роботи підозрюваного і ще однієї людини провели обшуки. Співробітника BND підозрюють у тому, що у 2022 році він передав російській спецслужбі інформацію, отриману в ході професійної діяльності. Її зміст є державною таємницею.

Слідчий суддя Федерального суду призначив фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.