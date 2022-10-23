У російській Пермі на Пороховому заводі стався вибух

Пермський пороховий завод працював у три зміни, випускаючи озброєння для війни з Україною, зазначають у місцевих пабликах.

На пороховому заводі у Кіровському районі Пермі (РФ) стався вибух, далі виникла пожежа. Про це в суботу 22 жовтня повідомляють місцеві Telegram- канали і сайт Properm.ru. За інформацією ЗМІ загинули троє людей.

Пожежники, які прибули на місце НП, локалізували вогонь на площі 20 квадратних метрів.

Подібні трагедії на заводі трапляються регулярно. Востаннє пермський пороховий вибухав 1 травня цього року. Тоді загинули три співробітниці підприємства.