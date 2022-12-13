Усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні EUR18 млрд
Всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Важливий сигнал єдності. Болотні чорти її не зруйнують", - написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.
Зазначимо, що ця позика встановлена з пільговим періодом на 10 років. Країни-члени компенсуватимуть основну частину витрат на сплату відсотків коштом зовнішніх асигнованих доходів. Гарантії для цих запозичень будуть надані або з бюджету Європейського Союзу, або країнами-членами ЄС.
13 грудня Європейський Союз уклав угоду з Угорщиною, щоб Будапешт зняв вето щодо ключових питань ЄС, зокрема виділення Україні пакету допомоги розміром EUR18 млрд.
За матеріалами ICTV Факти