В цьому році Нобелівську премію миру отримали правозахисники з Білорусі, України та Росії

Її отримали правозахисники з України "Центр громадянських свобод", білоруський адвокат Алесь Беляцький та російська правозахисна організація "Меморіал". Про це повідомила пресслужба Нобелівської премії 6 жовтня у Twitter.

"Вони багато років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали значних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії", - йдеться у заяві комітету.