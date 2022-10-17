В Ейську винищувач-бомбардувальник Су-34 на повному ходу влетів у житловий будинок та демілітаризувався

За попередніми даними, у польоті у нього відмовив двигун.

Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс" з посиланням на єдину диспетчерську службу міста.

Літак летів із боєзапасом і впав у дворі будинку 20/1 на Комуністичній вулиці. Обидва пілоти встигли катапультувались та живі.

На відео у вогні детонують боєприпаси до 30-мм гармати (політ був навчально- тренувальним). Вибухи заважають пожежникам наблизитися до житлового будинку.

У міністерстві оборони Росії підтвердили падіння літака на житловий будинок. За даними відомства, літак зазнав аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту. Причиною катастрофи стала пожежа одного з двигунів під час зльоту.

На відео з камер спостереження потрапив момент падіння бомбардувальника.

На кадрах видно як літак знижується, потім відбувається два синхронних спалахи від катапультування пілотів, після чого борт врізається в житловий будинок.