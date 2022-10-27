В МЗС РФ пригрозили збивати комерційні західні супутники, які використовують для допомоги Україні

Представник Міністерства закордонних справ Росії Константін Воронцов заявив, що Росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить російське ТАРС.

Воронцов є заступником директора департаменту з нерозповсюдження й контролю озброєння МЗС РФ, його заява пролунала на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН.

Він назвав "небезпечною тенденцією" використання США та іншими країнами Заходу "компонентів цивільної інфраструктури у космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах …. що особливо проявилося під час подій в Україні".

"Квазіцивільна інфраструктура може стати законною ціллю для удару у відповідь. Через дії Заходу виникають невиправдані ризики для мирної діяльності у космосі та численних соціально-економічних процесів на землі, від яких залежить добробут людей, передусім у країнах що розвиваються", - заявив Воронцов.

Як відомо, для України надзвичайно важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX.

Крім того, на зібрані українцями кошти - які початково збирали на придбання трьох "Байрактарів" - купили доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

У листопаді 2021 року Росія випробувала у космосі протисупутникову зброю, створивши уламками загрозу для МКС.