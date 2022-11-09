Вибори до Конгресу не вплинуть на підтримку України з боку США – Держдеп

Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що підтримка України з боку Вашингтона буде "непохитною і незмінною" незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Донфрід сказала під час аудіобрифінгу із журналістами у вівторок.

"У нас були... певні голоси в Конгресі, які пропонували інші погляди, але Конгрес представляє багато, багато різних думок. І я вважаю, що ми знаємо: переважна більшість членів Конгресу, як республіканців, так і демократів, чітко заявили про свою, про нашу незмінну підтримку України", – зазначила вона.

Білий дім обіцяє Україні підтримку і після виборів до Конгресу США

Крім того, топпосадовиця Держдепу висловила переконання, що Європейський Союз також продовжуватиме економічно підтримувати Україну.

Як відомо, у вівторок американці голосують на проміжних виборах, на кону яких стоїть баланс сил у Конгресі Сполучених Штатів.

Минулого тижня під час візиту до Києва радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від результатів виборів.