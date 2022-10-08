Вибух на Кримському мосту

Російські окупанти показали Керченський міст за кілька годин після вибуху.

Слідчий комітет показав місце вибуху вантажівки на Кримському мосту.

"За попередніми даними, в результаті події загинули троє людей. Це, ймовірно, пасажири легкового автомобіля, що був поряд із вантажівкою, яка підірвалася. Зараз із води вже піднято тіла двох загиблих - чоловіка і жінки, їхні особи встановлюються", - повідомили там.

Також опублікували кадри гасіння товарного складу на Керченському мосту, який загорівся після вибуху.

На території тимчасово окупованого Криму вранці в суботу, 8 жовтня, трапилася "бавовна" в районі Керченського мосту. За офіційною російською версією, там стався "підрив вантажного автомобіля".

Після ранкової масштабної пожежі на Кримському мосту утворився затор із кораблів на Чорному та Азовському морях. Десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Керченський міст.