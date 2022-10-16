Відповідь США не залежатиме від масштабів ураження російської ядерної зброї,- Салліван

Відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, чи буде вона тактичною або ж більшого масштабу.

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважатимуть США використання Росією невеликої тактичної ядерної зброї або ж її підрив в Чорному морі менш серйозним, ніж більшої бомби, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що проводити відмінности між ними "небезпечно".

- Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні є застосуванням ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємося нарізати салямі,- відзначив Салліван.

Водночас радник президента з нацбезпеки додав, що союзники по НАТО й інші країни, у тому ж числі Індія та Китай, повинні "надіслати дуже чіткий і рішучий сигнал Росії, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України".