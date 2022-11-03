Вторгнутися в Україну Путіна переконали троє людей: Патрушев, Бортніков та Ковальчук

Вторгнутися в Україну російського президента Володимира Путіна переконали троє людей - секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков та мільярдер Юрій Ковальчук, пише The Times з посиланням на джерело в російському уряді.

Глава міноборони РФ Сергій Шойгу, за словами співрозмовників видання, був лише "виконавцем, що вагається".

За даними видання, більшість російських еліт була поінформована про плани розпочати війну, сприймаючи слова Путіна як блеф.