WSJ: Демократи все ж можуть перемогти на виборах в США завдяки певним факторам

Кандидатам від Демократичної партії доводиться вести виборчі кампанії в складних умовах, тому що виборці глибоко невдоволені інфляцією. І вони сумніваються, що президент Джо Байден і його партія зможуть запропонувати рішення.

Але якщо демократи все ж покажуть хороший результат після виборів, аналітики зможуть вказати на кілька факторів, які потенційно здатні пояснити перемоги партії. Про це пише Wall Street Journal, перелічуючи деякі з них.

Деякі кандидати від Республіканської партії непопулярні

В поляризованій країні мало хто з політиків може похвалитися широкою підтримкою суспільства. Але в боротьбі за Сенат ставлення до кандидатів - республіканців в найбільш розділених штатах більш негативне, ніж до їхніх опонентів-демократів. Наприклад, нещодавнє опитування компанії Marist виявило, що в штаті Джорджія 49% виборців негативно ставляться до кандидата від Республіканської партії Гершела Вокера. Водночас сенатор-демократ Рафаель Варнок не подобається 45% виборців.

Опитування CNN в Пенсільванії виявило, що 56% виборців не прихильно ставляться до кандидата в сенатори Мехмета Оза, який представляє Республіканську партію. А таке з ставлення до його суперника від Демократичної партії Джона Феттермана склалося у 45%. В Аризоні опитування Marist теж з'ясувало, що республіканець Блейк Мастерс не подобається 49%, а демократ Марк Келлі - 44% виборців.

В усіх цих штатах триває дуже напружена боротьба. В Пенсільванії й Джорджії кандидати-республіканці лише з невеликим відривом випереджають своїх суперників, а в Аризоні теж трохи попереду йде кандидат-демократ. Тож якщо демократи здобудуть певні перемоги, негативний імідж їхніх опонентів можуть бути вірогідною причиною. "Типовий бюлетень"

Якщо подивитися на виборчі вподобання американців на національному рівні, то може здатися, що суспільство поділене майже порівну. Опитування Washington Post/ABC показало, що всього на кілька відсотків більше виборців готові віддати перевагу кандидату-республіканцю на виборах в Конгрес, ніж демократу. І водночас опитування Economist/YouGov виявило, що на кілька відсотків більше американців готові голосувати за демократів, а не за республіканців.

Питання, які дозволяють сформулювати такі результати, називають "типовим бюлетенем". Тому що вони перевіряють, на яку підтримку може розраховувати гіпотетичний представник партії, а не конкретний кандидат з притаманними йому сильними й слабкими якостями. Середньострокові вибори проводяться на рівні окремих штатів і округів. Втім, оцінка настроїв виборців на національному рівні свідчить, що демократи все ж у багатьох випадках мають шанс на перемогу. Якими будуть зміни?

Виборцям загалом не подобається робота президента Джо Байдена. Але є також прояви того, що їх тривожить і лідерство Республіканської партії.

Опитування NBC News, проведене минулого тижня, показало, що 45% виборців стривожені, що якщо демократи збережуть контроль над Конгресом, нинішня політика особливо не зміниться. Але майже стільки ж американців - 47% - бояться, що республіканці, взявши Конгрес у свої руки, проведуть неправильні політичні зміни. Аборти залишаються впливовою проблемою

В більшості опитувань інфляція та економіка очолюють список проблем, які найбільше хвилюють виборців в США цієї осені. Але для декого злість на рішення Верховного суду скасувати вердикт у справі Ро проти Вейда і тим самим позбавити жінок права на аборт досі лишається потужним стимулом голосувати.

Опитування NBC News, проведене минулого тижня, показало, що 77% з тих, хто вважає питання абортів важливішим, ніж інфляція, вказали, що мають найвищий рівень мотивації. В цей час, 65% серед американців, які вважають зростання цін головною проблемою, назвали свій рівень мотивації високим. Виборці, яких хвилює питання абортів, прихильні до Демократичної партії, а стривожені інфляцією схильні підтримати республіканців. Проблема демократів в тому, що перших кількісно менше, ніж других. 58% опитаних американців сказали, що інфляція більш важлива, ніж проблема абортів, в той час, як 38% дали протилежну відповідь. За матеріалами ZN.ua