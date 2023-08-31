Амбасадорка Сполученого Королівства Сіммонс завершує місію в Україні

Амбасадорка Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Відео її прощання, записане українською мовою, опублікувало у Facebook 30 серпня посольство Великобританії.

Сіммонс зазначила, що війна, розпочата Росією, лише зміцнила зв'язок між Україною й Великобританією. Амбасадорка наголосила, що їй важко прощатися, але зазначила, що для України нічого не зміниться - Великобританія залишиться її надійним партнером.

"Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе, і ми обов'язково зустрінемося знову. Великобританія - з вами до кінця! До перемоги й після неї", - сказала амбасадорка.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram подякував Сіммонс за підтримку.

Він наголосив, що Сіммонс - "людина, яка працює 24/7, щиро вболіває за Україну і має стратегічне мислення". За його словами, поради й бачення амбасадорки дуже допомагали Україні.

Сіммонс прибула в Україну як нова амбасадорка у вересні 2019 року, змінивши Джудіт Гоф.

До того Сіммонс займалася питаннями міжнародного розвитку в МЗС Великобританії, була заступницею директора в департаментах Європи, Близького Сходу та Північної Африки. З 2013-го до 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту, який займається проблематикою збройних конфліктів. У 2016-2017 роках працювала у британському Національному секретаріаті з безпеки.

Новим послом Великобританії в Україні буде Мартін Гарріс. Він уже працював в Україні у 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії й генконсулом. У 2010-2014 роках він був послом у Румунії, а у 2014-2017 роках - заступником керівника місії в Москві. Останні п'ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії у МЗС Великобританії. За матеріалами Гордон.