Американська ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 114 супутників, у тому числі два українські

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, інформація про злет ракети-носія з'явилося в Twitter SpaceX о 16:55 за київським часом. Вже о 17:05 з'явилося повідомлення про успішне приземлення багаторазового першого ступеня ракети на посадкову платформу, а о 18:23 про завершення запуску ракетою-носієм усіх супутників.

Запуск було здійснено з мису Канаверал (США), де розташовано космічний пусковий комплекс SLC-40.

На орбіту виведено супутника EOS SAT-1 компанії EOS Data Analytics (входить до Noosphere Ventures українського бізнесмена Макса Полякова). Це перший супутник агроорієнтованого сузір'я від компанії EOS Data Analytics, яка займається дистанційним зондуванням Землі (компанія - глобальний постачальник аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту).

На орбіту також виведено наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя незалежності України, який дозволить науковцям Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського отримати робочі характеристики теплових труб в умовах мікрогравітації та виявити можливі упущення та переваги в процесі подальшого створення теплових труб для різних космічних апаратів.