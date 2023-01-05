Армія Лукашенка оголосила про спільні з російськими окупантами льотні маневри в Білорусі

Військове відомство Білорусі анонсувало спільне льотне навчання з військовими країни-окупанта Росії на своїй території. Про це повідомила пресслужба МО РБ.

Поплічники російських окупантів зазначили, що "в межах забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ" Білорусі та Росії, та "сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження".

"Продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка ЗС РФ", - заявили в армії місцевого диктатора Олександра Лукашенка.

У межах цього процесу "планується проведення спільного льотно-тактичного навчання".

Військово-політичне керівництво Білорусі, яке надало Росії свою територію для повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, додало, що війська РФ прибувають і готуються разом із білорусами "виключно задля посилення охорони та оборони Союзної держави".

За даними ДПСУ, зараз у Білорусі перебувають до 10 500 російських військових, і більшість із них - далеко від кордону. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ