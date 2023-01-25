Байден: Германия не давила на США в вопросе танков для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что Берлин не давил на Вашингтон в вопросе предоставления Украине танков, вопреки сообщениям СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки после брифинга в Белом доме.

"Германия не заставляла меня изменить мнение. Мы хотели убедиться, что мы вместе. Что мы и делали все это время", - отметил американский президент.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в разговоре с Байденом канцлер Германии Олаф Шольц требовал от США предоставить Украине собственные танки Abrams для того, чтобы Берлин согласился передать свои Leopard 2.

Публично США и Германия не подтверждали наличие такой договоренности.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.